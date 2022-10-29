Ekrem İmamoğlu: Az kaldı, 100. yılda her şey çok güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kutlamaları Üsküdar Meydanı'nda Anadolu Ateşi gösterileriyle başladı. Gösterilerin açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu, açıklamasında, "Cumhuriyet'i büyütüyoruz, büyütmeye devam edeceğiz. Bu ülkede cumhuriyet ve demokrasi fikri 100 yıl önce girdi. Kimse o fikri yok edemez, edemeyecek" dedi.

'Az kaldı, millet ne derse o olacak. 100. yılda her şey çok güzel olacak'

"Milli iradeyi hiçe saymak, adil rekabeti dayalı ve çoğulcu bir siyaseti ortadan kaldırmak hevesi taşıyan bir avuç insan haddini bilecek" diyen İmamoğlu, "Seçilmiş ya da atanmış olsun, bu rejimde hiçbir yönetici, bizler kendisini bu şehrin ya da bu ülkenin sahibi göremez." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Az kaldı, millet ne derse o olacak. 100. yılda her şey çok güzel olacak" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Balkanlar'dan Kafkaslara, Edirne'den Van'a, Sinop'tan Hatay'a memleketimle buluşmak ne güzel. 99. yılı kutlu olsun Cumhuriyetimizin. Muazzam bir akşam olacak. Bu akşamdan sonra geri sayıma başlıyoruz. 100. yılının geri sayımına başlıyoruz hep birlikte.

Burada çok özel duygularla birlikteyiz. Bayramımızı kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram dediği gündeyiz. Varlığımızı, birliğimizi, Cumhuriyetimizi kutluyoruz. 99. yıl kutlu olsun. Cumhuriyet, her şeyden önce çok değerli bir fikirdir. Basit, sade ama çok güçlü bir fikirdir. İnancımız, yaşam biçimimiz, cinsiyetimiz ne olursa olsun hepimiz eşitiz, bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız.

'Ayrıcalıklı olmak isteyenler, Cumhuriyet'e karşı kör bir şekilde sürekli direndiler'

Bu ülkeyi kimin ve nasıl yöneteceğine hep birlikte biz karar veririz. Cumhuriyet, 85 milyonluk bu eşsiz ve güzel cennet vatanın varlık sebebidir. Cumhuriyetin önemini anlamayanlar ve ana fikrini benimsemeyenler her dönemde oldu. İnsanlarını eşit görmeyenler, başka insanlara hükmetmeye hakkı olduğunu zannedenler, milletin iradesini görmezden gelenler hatta iradeyi gasp etmek isteyenler, imtiyazlarını kaybetmek istemeyenler, ayrıcalıklı olmak isteyenler, Cumhuriyet'e karşı kör bir şekilde sürekli direndiler.

O direnç şekil değiştirerek, kendini gizlemeye çalışarak bugün de devam ediyor. Cumhuriyet'in ilke ve değerlerini sindirememiş, kazanımlarının kıymetini bilmeyen bir anlayış bu ülkeye huzur ve mutluluk getiremez, bu ülkeyi geleceğe taşıyamaz, bu gençlere hizmet edemez.

Cumhuriyeti büyütüyoruz, büyütmeye devam edeceğiz. Bu ülkede cumhuriyet ve demokrasi fikri 100 yıl önce girdi. Kimse o fikri yok edemez, edemeyecek. Ne denli algı, tezgah yaparsa yapsınlar. Atatürk ve mücadele arkadaşları toplumun refahını kaldırmak için de adım attılar.

'Son yıllarda ayakta kalabildiysek o güçlü cumhuriyet temelleri sayesindedir'

Son yıllarda ne kadar aşağı doğru çekilirse çekilsin, ülkemiz ne yazık ki sıkıntılı hallere düşürülürse düşürülsün, kötü yönetilirse yönetilsin, ayakta kalabildiysek o güçlü cumhuriyet temelleri sayesindedir.

Hedefimiz belli. Cumhuriyetin ilke ve değerleri üzerinde yükselen demokratik ve güçlü bir devlet olacağız. Hep birlikte yeni bir başlangıcın aşamasındayız. Türkiye'nin kaderini sizler belirleyeceksiniz.

Milli iradeyi hiçe saymak, adil rekabeti dayalı ve çoğulcu bir siyaseti ortadan kaldırmak hevesi taşıyan bir avuç insan haddini bilecek. Seçilmiş ya da atanmış olsun, bu rejimde hiçbir yönetici, bizler kendisini bu şehrin ya da bu ülkenin sahibi göremez. Görürse Cumhuriyet'in eşit yurttaşları gereğini yapar, yollar. Bizler bu ülkenin sahibi olduğunu bilen 85 milyon Türkiye'nin evlatlarıyız.

'Yasak ve baskılardan nasıl kurtulacağımız hep birlikte çok iyi biliyoruz'

Yasak ve baskılardan nasıl kurtulacağımız hep birlikte çok iyi biliyoruz. Yapacağımız şey çok basit. Kol kola, yürek yüreğe ileri yürüyeceğiz. Hep birlikte ve hep ileri yürüyeceğiz, asla geri dönmeyeceğiz. Bağımsızlığımızı böyle koruduk, Kurtuluş Savaşı'nı böyle kazandık.

Her zaman haykırdık, Tam Bağımsız Türkiye dedik. Cumhuriyet'i böyle kurduk, hep birlikte yaşatacağız.

Cumhuriyetimizin güçlü bir demokrasiyle tam ve gerçek bir adaletle hep birlikte taçlandıracağız, yolumuz açık oldu. Az kaldı, millet ne derse o olacak. 100. yılda her şey çok güzel olacak."