AKP'li milletvekillerinin yurtlardaki internetin artırıldığını savunması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı eleştirmesi üzerine CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel sataşmalar nedeniyle söz aldı.

Onursal Adıgüzel, "AK Parti sözcüleri çok kürsüye çıkıyor, Twitter'dan bize sataşıyorlar ama gençlerin hakkını savunan yok. Bu internet yetmiyor, kürsülerden sınırsız olsun dedik. Şükür 32 GB'a çıkmış. Bugün interneti hak olarak görüyorlarsa sınırsız olmalı öğrencilere" ifadelerini kullandı.

CHP'li Onursal Adıgüzel, İETT'de toplu ulaşıma yapılan zamlara yönelik eleştiriler üzerine AKP'ye çağrıda bulundu. Adıgüzel, "Toplu taşımada mozottaki vergiyi kaldırın biz de öğrenciye ücretsiz yapalım. Önergeyi biz yazacağız. Hadi hodri meydan, indirin ÖTV'yi. Ekrem İmamoğlu adına söz veriyorum" dedi.