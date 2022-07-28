Ekonomiye güven Temmuz'da geriledi

Ekonomik güven endeksi, Temmuz ayında geçen aya göre yüzde 0,2 azalarak 93,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 oranında artarak 68 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 85 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi 0-200 arasında bir değer alıyor.