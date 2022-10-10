Ekonomik kriz vatandaşın bankalara borcunu rekor seviyede arttırdı!

Artan fatura ve geçim maliyetleri vatandaşın aldığı maaşın yetmemesine neden oluyor. Geçimini sağlamak için vatandaş ihtiyaçlarını gidere bilmek için mecburen bankaların yolunu tutmak durumunda kalıyor.

Vatandaşın bankalara olan borcunun rekor seviyede arttığı konusunu gündeme taşıyan CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisinin haftalık ekonomi raporunda önemli tespitlerde bulundu. Söz konusu rapor da bankalara borçlanan vatandaşın sadece bir hafta da 17,5 milyar TL, yılbaşından bu yana ise 329 milyar tl yükseldiğini vurguladı.

Bankalara olan borcun enflasyon ile birlikte yükseldiği belirtilen rapor da şu ifadeler kullanıldı:

243 milyar arttı

Enflasyon nedeniyle gelecekte yapmayı planladıkları harcamaları fiyat artışlarından korunmak için erkene çeken yurttaşlar, gelirlerinin yetmediği zorunlu harcama ve borç ödemelerini yapabilmek için hızla borçlanmayı sürdürüyor. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu takiptekiler de dahil 30 Eylül itibarıyla 1 trilyon 355 milyar liraya yükseldi.

Uğranan kayıp büyük

Yurttaşın parası eridi: İktidarın negatif reel faiz ısrarı nedeniyle TL tasarruflar enflasyon karşısında eriyerek satın alma gücünü önemli ölçüde kaybetti. Birikimini TL vadeli mevduatta tutanlar bir yılda da yüzde 36.6 oranında reel kayıp yaşadı. Parasını TL cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirenler ise bir yıllık dönemde yüzde 24.9 oranında kayba uğradı.