Ekonomik güven endeksi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi, Kasım 2022 verilerini yayımladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi 96,9 oldu.

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,1 iken, Kasım ayında binde oranında azalarak 96,9 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Kasım ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 118,1 değerini aldı.

Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.