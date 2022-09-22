'Ekonomide çok büyük bedel ödenecek' diye yazdı

Dünya yazarı Şeref Oğuz, “Ekonomi can çekişiyor. Neden peki? Çoklu organ yetmezliği yaşıyor çünkü… Bu durum; ekonomik hayatı felç etmiş vaziyette. Öyle ki enflasyon açıklanıyor “TÜİK verileri acaba doğru mudur” diyoruz. Tek tek sepet verilerini inceliyor; alternatif kurum seçeneklerine bakıyoruz. Çünkü TÜİK organı yetersiz. TCMB, para politikası kurulu toplanıyor faiz kararı çıkıyor; ama biz bu kararın önemsizleşen etkisini konuşuyoruz. Çünkü TCMB organı yetersiz. Borsada en derinlikli hisselerde %150’lik yükselişler %40’a varan düşüşler yaşanıyor, SPK ve BIST’ten tek ses çıkmıyor. Çünkü SPK da BIST de adeta felç olmuş organlar gibi yetmezlik içinde” diye yazdı.

"Ekonomi bürokrasisi, organ yetmezliğinin adeta sergi alanı gibi… Hiçbir bürokrat, kendini riske atma ihtimali var diye imza atmıyor, çalışmıyor, ülkeye el freni oluyor" ifadelerini kullanan Oğuz yazısını şöyle sürdürdü:

"Zafer; hazırlığı sever. Hezimet ise gaflete âşıktır. Ekonomi ancak siyaset üzerinden düzelecektir. Ekonomisinde zor zamanlara hazırlık yapmayanın önüne; ne yığarsanız yığın, damlası düşmez ve hazıra mal dayanmaz.

Geri dönülmez ekonomi hasarı neticesinde çok büyük bedel ödenecektir. Ne yazık ki bunun kısa ve kolay bir tedavisi yoktur. Önümüzdeki 5 yılda enflasyon belasını çekecek, 10 yılda ise çürüttüğümüz kurumların restorasyonu sürecektir. Ahlaki çözülme mi? Onun için bir iki nesil bedel ödenebilir."