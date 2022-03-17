Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi AKP'li eski Bakan'dan fatura isyanı: İki katına çıktı…

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Denizli’de yerel haber platformunda katıldığı bir programda elektrik faturalarındaki artıştan şikayetini dile getirdi.

Zeybekci, “Ben kendi şirketimden söyleyeyim; 2021 Ocak ayındaki tükettiğim elektrikle, 2022 Ocak ayında tükettiğim elektrik aynı kilovat olarak. Ama fiyat olarak baktığımız zaman iki katı” ifadelerini kullandı.

İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de 2013-2015 ve 2016-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunan Nihat Zeybekci’nin bu konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yasin Öztürk, paylaşımında, “Aaaa!!! Ak Partisinin Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de Elektrik faturalarından, zamlardan şikayetçi!!! Aaa, Aaa noluyor??” ifadelerini kullandı.