Ekmekte gizli zam: Fiyat sabit, gramaj düşük

2022 yılının başında 12 lira olan ekmeğin kilogram fiyatını, girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek haziranda 20 liraya yükselten fırıncılar, 200 gram ekmeği 4 lira, 210 gramı ise 5 liradan satmaya başlamıştı.

Ancak son aylarda ekmeğin gramını 200'e düşüren fırıncılar fiyatı da 5 liraya sabitleyerek kilogram fiyatını 25 liraya çıkardı. Bu yılın başında 12 lira olan ekmek kilogram fiyatı yılın sonunda yüzde 100'ün üzerinde zamla 25 liraya yükseldi.

Fırıncılar, elektrik, gaz, akaryakıt, buğday gibi temel girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatları artırdıklarını belirtiyor.

Sabah'tan Betül Alakent'e konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bazı illerde eylül ayından itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL'ye çıktı. Artık tüm Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 25 TL'ye yükseldi. Yılbaşında zam yapılmayacak" dedi.

Balcı ekmek fiyatındaki artışın gerekçesini girdi maliyetlerine bağladı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de, kilogram fiyatı 25 liraya çıkarılan azami ekmek fiyatı tarifesinin İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama ile kabul edildiğini kaydetti.