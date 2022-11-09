'Ekmeğe zam' iddialarıyla ilgili açıklama

İstanbul'da halen 5 liraya satılan ekmeğin aralık ayında zamlanarak 7,5 liraya yükseleceği öne sürülmüştü. Zam iddiasını ilk kez Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar dillendirmişti.

Basın toplantısı düzenleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı şunları söyledi:

"Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin 'Aralıkta 7,5 TL olacak' demesi gerçek dışıdır. Aralık ayında ekmek 5 TL'nin üzerinde olmayacak, Ocak ayında da kamuoyunda yer aldığı şekilde bir ekmek fiyatıyla karşı karşıya kalmayacağız."