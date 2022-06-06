Ek göstergeden kimler yararlanacak, kimlerin maaşı artacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, ''Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak'' dedi.

Peki, kamu emekçileri için ek göstergenin yükselmesi ne anlama geliyor, 5 milyon kişiyi kapsayacak düzenlemenin ne getirmesi bekleniyor?

3600 ek gösterge polis, hemşire ve din görevlilerini ilgilendiriyordu. Bugün yapılan açıklamayla tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gidildi. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak.

NTV'de yer alan habere göre, 1. dereceye gelmiş olma kaydıyla hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek.

Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürünün ek göstergesi ise 3000'e çıkarılacak.

Erdoğan'ın düzenlemeye ilişkin verdiği örnek şu şekilde:

"Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak."

Artış halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşına da yansıtılacak.

Düzenleme Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.