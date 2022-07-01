Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren 'torba' kanun Meclis'ten geçti

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen torba teklifle birlikte, en düşük emekli maaşı 2 bin 500'den 3 bin 500 liraya çıkarıldı. İşçi başına 100 lira devlet desteği de yasaya önergeyle eklendi.

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin görev aylıklarında iyileştirme yapılıyor. Merkezde görevli valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor.

Meclis "torba yasa" görüşmelerinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girdi.