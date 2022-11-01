Ehliyet sınavı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin ederek sattığı, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaptırdığı ve “joker” diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 25 ilde 138 kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Sözcü'nün haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tespit edilen 90 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Sınav kağıtlarını değiştirdiler

İddiaya göre, şebeke üyeleri, özellikle ehliyet sınavından geçemeyen kişilere ulaşıyordu. Sınavlarda belli bir para karşılığı yardımcı olabileceklerini söylüyorlardı. Bunu yapmak için ise farklı yöntemler uygulanıyordu. Polisin tespitine göre şebeke üyeleri, sürücü belgesi sınavı yapılan okullardaki bazı görevlilerle rüşvet karşılığı anlaşma yapılıyordu. Para aldıkları adayların optiklerindeki yanlışlar sınav sonrasında silinerek doğru cevaplar işaretleniyordu.

Şebekenin rüşvet karşılığı sınav sorularını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri de öne sürülürken, başarısız adaylar için kullanılan en yaygın yöntemin “joker” uygulaması olduğu belirtildi.

Bu uygulamada sınava girecek aday yerine, konulara hakim olan bir şebeke üyesi sınava sokuluyordu. Bu işlem için okullardaki bazı sınav görevlileriyle de rüşvet karşılığı anlaşıldığı öne sürüldü.

Sürücü kursu sahipleri ve memurlar da var

Joker adaylarının okula sokulamayacağı durumlarda uygulanan diğer bir yöntemde ise sınavı geçecek yeterliliği olmayan aday için kopya düzeneği oluşturuluyordu. Kulaklık ve elektronik aletlerden oluşan düzenekle, sınava giren adaylara kopya verilerek, ehliyet almaları sağlanıyordu.

Şebeke üyelerinden rüşvet alan Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin de aralarında bulunduğu 138 şüpheliye yönelik operasyonda 70 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüpheliler hakkında “6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanunu’na Muhalefet “suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.