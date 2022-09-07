EGM'nin suç duyurusunda bulunacağı CHP'li vekilden açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bunacağını duyurmuştu. EGM tarafından yapılan açıklamada “Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Bakan, "EGM, beni parlamentoya seçip gönderen tüm seçmenlerimin bana oy vermesinin sebebi olan yasama ve denetim görevimi yaptığım için benimle ilgili suç duyurusunda bulunacakmış" dedi.

Bakan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün bir basın açıklaması yaparak benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını paylaşmış. Gerekçe ne? Gerekçe, benim 330 bin polis memurunun, bekçisinin maaş promosyon hakkını takip etmem. Bin kişilik, iki bin kişilik, üç bin kişilik kamu kuruluşları 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira, üç yıl için peşin para promosyon anlaşması yaparken EGM ne yapmış? 330 bin polis memuru için ayda 300 lira. Üç yıl için hesap ederseniz bu parayı, 10 bin 800 lira. 30-40 bin lira nerede, 10 bin 800 lira nerede?

Bunu Meclis’e taşıdığım için, soru önergesi verdiğim için, polislerin hakkını aramak için tweet attığım için EGM bir milletvekiline; yani beni parlamentoya seçip gönderen tüm seçmenlerimin bana oy vermesinin sebebi olan yasama ve denetim görevimi yaptığım için benimle ilgili suç duyurusunda bulunacakmış. Bulun kardeşim. Bir adım geri atmak yok."