EGM'den zararlı 'e-posta' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yurttaşlara Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiğini açıkladı.

EGM, söz konusu e-postaların "[email protected]" ve "[email protected]" e-posta adreslerinden gönderildiğini bildirdi.

EGM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan “[email protected]” ve “[email protected]” e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri aşağıda paylaşılmıştır.

Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."