EGM'den 'provokatif paylaşım' açıklaması: 25 hesap bildirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'daki patlamaya yönelik sosyal medyada "provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen" 25 hesap sahibinin ilgili makamlara bildirildiğini açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada "İstanbul/Beyoğlu’nda meydana gelen 'Patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" denildi.