EGM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) uyuşturucu paralarının cari açık için kullanıldığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

EGM'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki dilekçeleri Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.

Yapılan açıklamada videodaki beyanların gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği ifade edildi.

EGM, Kılıçdaroğlu'nun "hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, yayınladığı video mesajda, "Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifce harcadılar ki beytülmale el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler, tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.