EGM: Depremlere ilişkin provokatif paylaşım yapan 21 kişi tutuklandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından açıklamada bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depremlere ilişkin 'provokatif' paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan kişi sayısını açıkladı.

EGM bu kapsamda, 377 kişi hakkında ali işlem başlatıldığını, 117 kişinin gözaltına alındığını, 21 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

EGM'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 713 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 377 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 117 şahıs gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş: