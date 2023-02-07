EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi

EGM, 'Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler hakkında 'provokatif' paylaşımlarda bulunan 135 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

EGM, bu kapsamda gözaltına alınan 7 şahıstan 1'nin tutuklandığını belirtti.

EGM'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi." açıklamasını yaptı.

7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı."

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