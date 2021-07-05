Eğlenceli aşı çağrısı yapan sağlık çalışanına soruşturma

Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personeli, vatandaşları otogardaki görevliler gibi "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.