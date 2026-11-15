Eğitim-İş, Yeni Parti PM üyesi seçilen Kadem Özbay'ın görevinden ayrıldığını duyurdu

Eğitim-İş Sendikası, Yeni Parti Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçilen Genel Başkan Kadem Özbay'ın genel başkanlık görevinden ve sendika üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Sendikanın açıklamasında "Sendikamız Eğitim-İş'in Genel Başkanlığı görevini yürüten Kadem Özbay, siyasi yaşamda sorumluluk üstlenme kararı doğrultusunda genel başkanlık görevinden ve sendika üyeliğinden ayrılmıştır. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyor, sendikamıza ve eğitim emekçilerinin mücadelesine sunduğu katkılar için teşekkür ediyoruz” denildi.

‘Sendikal mücadelemiz hiçbir siyasi yapının vesayeti altında yürütülmeyecektir’

Eğitim-İş'in kuruluşundan bu yana kamu emekçilerinin siyaset yapma hakkını savunduğu ve memurların siyaset yasağının kaldırılması mücadelesini tüzüğüne taşıyan bir sendika olduğu ifade edilen açıklamada "Bu doğrultuda, emek mücadelesi içinde yetişmiş insanların demokratik siyasette sorumluluk üstlenmesini de doğal ve meşru bir hak olarak görmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekten, eşitlikten, özgürlükten ve toplumsal adaletten yana siyasi partilerin emek örgütleriyle ilişki kurması, onların deneyim ve birikimlerinden yararlanması demokratik siyasetin gelişimi açısından değerlidir. Ancak bu ilişkinin temel koşulu, emek örgütlerinin bağımsızlığına ve kendi örgütsel iradelerine saygı gösterilmesidir. Özellikle vurgulamak isteriz ki sendikal mücadelemiz hiçbir siyasi yapının vesayeti altında yürütülmeyecektir. Eğitim-İş, kurulduğu günden bu yana gücünü üyelerinden, ilkelerini Cumhuriyet'in aydınlanmacı değerlerinden, mücadele kararlılığını ise eğitim emekçilerinin haklı taleplerinden alan bağımsız bir sendikadır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlarını kendi demokratik organlarında alacak, mücadelesini üyelerinin iradesiyle sürdürecektir. Sendikamız, tüzüğümüzün ilgili hükümleri doğrultusunda yeniden görev dağılımını gerçekleştirerek yoluna devam edecektir. Eğitim emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik haklarını savunmaya, çocuklarımızın eşit, parasız, laik ve bilimsel eğitim hakkı için mücadele etmeye, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz. Kadem Özbay'a sendikamıza verdiği emekler için bir kez daha teşekkür ediyor, yeni siyasi yaşamında başarılar diliyoruz."

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