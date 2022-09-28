Eğitim raporu: Yüz binlerce kız çocuğu kayıp

AKP’nin eğitim politikaları kız çocuklarını eğitimden uzak tutuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 örgün eğitim istatistiklerine göre yüz binlerce kız çocuğu okula gitmiyor. Yine istatistiklere göre eğitimin bütün kademelerinde erkek çocuklarının sayısı kız çocuklarının sayısından daha fazla.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre ilkokul, ortaokul ve lisede toplam 17 milyon 270 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 8 milyon 953 bini erkek, 8 milyon 317 bini kız. Erkek çocuklarının sayısı 636 bin daha fazla. Kız çocuklarının sayısı ilkokulda 160 bin, ortaokulda 101 bin, lisede ise 374 bin daha az.

Durum bundan da ibaret değil. MEB’in okullaşma istatistiklerine göre 900 bine yakın kız çocuğu eğitimden uzakta. Okul çağında olan 866 bin kız çocuğu eğitimin dışında yer alıyor. Üstelik bu durum eğitimin kademesi yükseldikçe daha da artıyor. İlkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu okula gidemiyor. Okuldan uzakta olan kız çocuğu sayısı toplamda 866 bini buluyor.

Açıköğretimde okuyan kız çocuğu sayısı ise 636 bin 270. Bu sayı da eklenince 1,5 milyonu aşkın kız çocuğu okuldan uzak kalmak zorunda bırakılıyor.

Eşitsizliği devlet yaratıyor

Eğitimci Ayşe Alan bu tablodan bizzat devletin sorumlu olduğunu aktardı. Alan şunları söyledi:

“Aslında eğitim politikalarında yapılması gereken bu tablonun tersi yönünde değişmesini sağlamak olmalıydı. Kamusal eğitim tam da dezavantajlı grupların erişim hakkını sağlama işlevini görmeli. Kız çocukları ve oğlan çocukları arasında okullaşma oranında hep fark vardı. Ne yazık ki bu makasın giderek açıldığını görüyoruz. Kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olması ve eğitim basamağı yükseldikçe azalması demek bu çocukların erken evlilik, ev içi şiddet, ev içi emekte kullanılma, çocuk işçi olma gibi sorunlarla karşılaşması demek. Kız çocuklarının özellikle yoksullukla kesişen dezavantajlı olma durumu, kırılamayacak bir döngünün içinde kaderlerine terk edilmeleri anlamına geliyor. Bu aslında bir taraftan AKP’nin kadını iş yaşamından, sokaktan, sosyal yaşamdan uzakta görme, kadını aile ile birlikte tanımlama politikalarının bir parçası. Bu politikaların sonucu olarak, eşitsizliği bizzat yaratan devletin ta kendisi oluyor.”

Hedefledikleri tam olarak bu

“Kadın ve erkeklerin eşit bir şekilde eğitim almasını sağlamak devletin temel vazifelerinden birisi” diyen Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici şunları söyledi:

“Tahayyül ettikleri siyasal İslamcı dünyanın hedefleri bu. Toplumsal cinsiyet eşitliğini tepeden reddeden bir iktidar var karşımızda. Son 10 yıla baktığımızda çocukların özellikle kız çocuklarının ilk dönemlerde okullaşma oranlarında çok sorun görmüyoruz ama yaş arttıkça, yani kademe ilerledikçe kız çocuklarının öğretim hayatından çekildiğini görüyoruz.”

Bölgeler arasındaki eşitsizliğe de dikkat çeken Gezici şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde 14 yaş üzerindeki çocukların eğitimlerindeki kız çocuklarının eğitime ulaşması oldukça sorunlu görünüyor. Kız çocuklarının pandemide, uzaktan eğitim döneminde ev içi emeği ve bakım emeğini üstlendiklerini görüyoruz. Devamsızlık oranlarına baktığımızda yine ciddi bir şekilde dezavantajlı görüyoruz yoksul kız çocuklarını. Okula kayıt yaptırsalar bile devamsızlıkları orta gelirli bir aileye göre daha fazla oluyor. ”

Açık liseye geçişlere değinen Gezici “Şu an çocukların akın akın açık liseye geçtiklerini görüyoruz. İstisnai durumlarda kullanılacak olan açık lise meselesi şu anda gerçekten bütün okulların gündeminde ve çocuklar açık lise kaydını önceliyorlar açıkçası” dedi.