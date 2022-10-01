Eğitim-İş polis engelini aştı: AKP'den hesabı emekçiler soracak

Eğitim-İş Sendikası'nın bugün Anıtkabir'e yapacağı yürüyüş polis tarafından engellenmek istendi. Engelleme girişimlerine tepki gösteren öğretmenlerin yürüyüşü başladı.

Haber Merkezi

Eğitim-İş Sendikası'nın 1 Ekim'de 1. Meclis önünden Anıtkabir'e başlatacağı yürüş polis tarafından engellenmeye çalışıldı.

Öğretmenler polis barikatlarına tepki gösterirken, önlerinin açılması, yürüyüşün engellenmemesini talep etti.

Polisin engelleme girişimleri öğretmenler tarafından protesto edildi.

Tepkilerin ardından barikatlar kalkarken öğretmenlerin yürüyüşü başladı.