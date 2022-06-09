Eğitim-İş: İktidarın borazanı olan TÜİK, haklarımızı gasp ediyor

Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalar, TÜİK önünde eylem düzenlemek isterken, polis sendika temsilcilerine müdahalede bulundu. Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendika temsilcileri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etmek için kurum önüne toplanmıştı. Polisin saldırısı sonucunda yaralananların olduğu belirtilirken, 5 kişinin de polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, polis müdahalesi sonrasında açıklama yaptı.

5 kişi gözaltına alındı

Eğitim-İş'in açıklamasına göre polis müdahalesi sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Mehmet Balık, Mücahit Dede, Suat Sağdıç, Namık Kemal ve Doğan Dağdelen olduğu açıklandı.

Polis sendika yöneticilerini darp etti

Eğitim-İş'in internet sitesinde yapılan açıklamada, polis saldırısı sırasında, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Alkoç Turan Başgönül'ün sert bir şekilde darp edilerek yaralandığı söylendi.

Eğitim-İş Genel Başkanı: İktidarın borazanı olan TÜİK, haklarımızı gasp ediyor farkında mısınız?

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Anayasal bir hak olan gösteri ve protesto hakkının gaspına tepki göstererek şöyle konuştu:

"Bugün iktidarın borazanı haline gelmiş TÜİK, senin hakkını gasp ediyor farkında mısın? Sen anayasanın üzerinde yönetmeliklerin üzerinde bir emiri yerine getiremezsin. Bugün kendi çocuğunun eğitim masraflarını karşılayamazken, eve gittiğinde o marketten çıkardığın fişi tek tek çizerken, bugün eğitimcilere yaptığınız şiddet tarihin en dip yerinde kayıtlı kalacaktır. Oradaki polis arkadaşlara seslendiğimizde, bizim fikrimizi sorgulaması bizim, bizim bu ülkeye karşı sorumluluğumuzu sorgulaması onların vicdanlarıyla hayatları boyunca çatışma yaşayacakları bir andır. Ülkenin acı tablosu, bizler gibi yoksulluk sınırının altında ücret alan polislerin eğitimcilere şiddet uygulayacak hale gelmesidir. Hiçbir kuvvet, anayasadan, bu cumhuriyetin yurttaşlarından üstün değildir. Bugün uygulanan emir kanunsuzdur. İster cumhurbaşkanı olun ister vali olun, bu ülkenin hiçbir yurttaşından üstün değilsiniz. Bu Türkiye tarihinde kara bir leke olarak kalacak talimatı yerine getirmişlerdir. Öğretmenlerin, memurların, işçilerin, emekçilerin temsilcilerinin üzerine biber gazı ile şiddetle müdahale etmişlerdir. Biz haklarımızı alana kadar, hatta buradan altını çiziyorum; bize o şiddeti uygulayanların ve o talimatı verenlerin çocuklarının bu ülkede daha özgür yaşayabilmesi için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk, hastaneye giderek darp raporu aldı.