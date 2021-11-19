Eğitim-İş eğitim şurasına katılmayacak: Şura'yı Saray'da yaparak bizim gelmemizi istemediler

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Aralık ayı başında Ankara’da toplanacak Milli Eğitim Şurası için eğitim sendikalarına gönderilen yazıda, şuranın “Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacağının” belirtildiğini aktardı. Özbay, “Bir eğitimciye ‘himayesinde’ demek yakışıyor mu? Şura Saray'da toplanacak, yok mu bizim öğretmenevlerimiz” dedi. Özbay, sendika olarak Şura’ya katılmayacaklarını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın "en yüksek danışma kurulu" olarak nitelendirilen Millî Eğitim Şûrası, 7 yıl aradan sonra, aralık ayında, Ankara’da toplanacak. "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıklarının ele alınacağı Şura’nın gündem içeriği henüz belirlenmedi. Şura’nın açılış ve kapanış toplantıları, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak.

'Şura'yı Saray'a alarak bizim gelmemizi istemediler'

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim- İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Şurası’nın gündem içeriğinin “gizli” tutulduğunu belirterek, açıklanan üç ana başlığı eleştirdi. Şura’ya katılmayacaklarını belirten Özbay, “Onlar kitapçığı yayınlamasalar da gizli gündemden emin olsak da Şura çalışmamızı gidip yüzlerine sunacaktık. Ama şimdi ‘saraya’ alarak aslında bizim de gelmemizi istemediklerini bir kez daha somutlaştırmışlardır. Üç ayrı masa var. Bir temsilciyle katılın diyor.” dedi.

Özbay şunları söyledi:

“Şura’nın içerisine baktığımızda birçok eksikliği barındırdığını görüyoruz. Hatta Şura öncesi Milli Eğitim Bakanlığı dışında bazı vakıfların, derneklerin, yetkililerin hatta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitime yönelik açıklamasını da takip ettiğimizde, Şura’nın kendi özünde olan öğretmenler ve öğrencilere yararlarının dışında, aslında gericiliğin, çalışma koşulları anlamında bir güvencesizliğin çıkması maalesef ki beklenenler arasında.

Şura’nın başlıklarına baktığımızda en temel başlıklardan eğitimin temelinde olan laiklik ve bilimsellik ilkesi eksik. Her şeyden önce kamusal olması yok. Bu ülkenin çocuklarına ücretsiz eğitimin ulaştırılması hakkının, Şura gündeminde olmadığını görüyoruz. Demokratik bir görüş alışveriş sürecinin yürütülmediğini görüyoruz. Daha çok Şura’da karar alıcı, tavsiye niteliğinde yorumlar yapabilecek yapıları bazı gerici dernekler ve vakıflardan seçtiklerini görebiliyoruz.”

'Gizli gündem Kuran kurslarının zorunlu hale getirilmesi'

Özbay, Şura’nın “gizli gündemleri” arasına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “4-6 yaş grubu Kuran kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılması” önerisi ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan “Esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk modelinin” dahil edilebileceğini söyledi.

Özbay, “Buradaki amaç çocukların eğitim öncesi eğitim hakkını gasp edip başka vakıflara derneklere yönlendirip bu eğitimi almış gibi mi varsayacaksınız? Esnek çalışmadan kastınız ne? Buradaki öğretmenlerimizi bir bakıcı gözüyle mi görüyorsunuz? Şura’nın gizli gündemi içerisinde bunun olduğunu görüyoruz” dedi.

'Kendileri de mesleki eğitimin kötü olduğunu kabul ediyor'

Milli Eğitim Şurası’nın "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıklarının ele alınacağı ifaden Özbay şunları söyledi:

“Bugün devlet okullarının birçoğunun kaynak anlamında sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği diyen önce buraya bakacak. Yine başlıkta mesleki eğitimin iyileştirilmesi, yani kendileri de başlıkta neyi kabul ediyor? ‘Mesleki eğitim kötü’ diyor. 20 yıldır mesleki eğitimi bitirdik. Meslek liselerine çocukların gitmek istemediği mecburiyetten gittiği okullar konumuna getirdiklerini aslında kendileri de kabul ediyorlar.”

Kadem Özbay, Şura gündeminde atama bekleyen ve ücretli öğretmenlere de yer verilmediğini belirterek, “Şura’nın katılımcılarına baktığımızda bazı gerici vakıf ve derneklerden oluştuğunu görüyoruz. Kitapçığının bile hala hazırlanmadığını… Bununla ilgili ne sitelerinde bir şey var, ne de hazırlanmış şu ana kadar bir kitapçık var. AKP döneminde, Şura’nın hep bir gizli gündemi oldu. Hep beraber göreceğiz” dedi.

'Yok mu bizim öğretmenevlerimiz?'

Sendikalara gönderilen davette Şura’nın “Cumhurbaşkanlığı himayesinde” yapılacağının belirtildiğini aktaran Özbay, “Bir eğitimciye ‘himayesinde’ demek yakışıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı kendi eğitim planını programını yapamıyor mu? Gelen yazıda diyor ki, ‘şura sarayda toplanacak.’ Yok mu bizim öğretmenevlerimiz? Öğretmenevlerimiz, öğretmene hizmet etmekten çıktı. Şura’yı bile kendi evlerinde toplama iradesini gösteremeyen bir Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bahsediyoruz” diye konuştu.

Şura’nın birinci gündeminin; eğitime ayrılan bütçe olması gerektiğini ifade eden Özbay, şunları söyledi:

“Atanmayan öğretmen arkadaşlarımızın bir an önce atanması, derslik sayısının arttırılması, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, kadrolu yardımcı personel kadrolu öğretmen atamasının sağlanması o nedenle eğitimini fiziki temel altyapısının ve kaynak sorununun konuşuluyor olması lazım. Bu arada eğitimin en temel öznesi olan öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili daha da iyileştirilecek koşulların konuşulması lazım.” (ANKA - Dilan Kutlu)