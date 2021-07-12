Ege'nin iki yakası buluştu: Sosyalizm gelecektir

Yunanistan Komünist Gençliği'nin bu yıl 30.'sunu düzenlediği Antiemperyalist Gençlik Kampı Midilli Adası'nda Türkiye Komünist Gençliği'nin katılımıyla yapıldı.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, kampı 'Ege'nin iki yakası buluştu' başlığıyla manşetine taşıdı.

Mücadele büyüdükçe dostluk da pekişiyor

Boyun Eğme'de şöyle denildi:

"Dünya halkları üzerine bir karabasan gibi çöken emperyalizm, Ege’nin iki yakasından ellerini hiç çekmedi. Onlarca yıldır türküleri, sofraları, dansları birbirine karışan iki halkı, yüz yıl önce 1. Paylaşım Savaşıyla birbirine kırdırdı. Bugün de aynı düşmanlığı Ege Denizi, Kıbrıs ve Akdeniz üzerinden yaratmaya çalışıyorlar. Amerikancılıkta ve NATO’culukta birbirleriyle yarışan Yunanistan ve Türkiye hükümetleriyse, bu uğurda emperyalizmden desteğini eksik etmiyor.

Ancak hesaba katmadıkları bir gerçek var: Yıllardır Ege’nin bir yakasından diğerine dostluk ve kardeşlik köprüleri kuran iki ülkenin komünistlerini unutuyorlar. Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi, hem kendi burjuvazilerine hem de emperyalizme karşı kol kola, yan yana mücadele ediyorlar. Mücadele büyüdükçe aralarındaki dostluk da, kardeşlik de pekişiyor.

İşte iki ülkenin komünistleri arasındaki bu dostluk, Yunanistan Komünist Gençliği’nin bu yıl 30.'sunu düzenlediği Antiemperyalist Gençlik Kampı’na Türkiye Komünist Gençliği üyelerinin katılımıyla bir kez daha taçlandı. Midilli Örgütü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen kampta, iki ülkenin genç komünistleri emperyalizme, ABD’ye, NATO’ya ve kendi sermaye sınıflarına karşı 'Aynı düşmanla mücadele ediyoruz' dediler, sosyalist devrime olan inançlarını 'Sosyalizm gelecektir' diyerek bir kez daha ifade ettiler."