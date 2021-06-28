Egemen Bağış da Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullanmış 

ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da yakalanan, Türkiye'de siyasilerle kurduğu ilişkilerle konuşulan Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks uçağını, eski bakan ve halen Prag büyükelçisi olan Egemen Bağış’ın da kullandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaveisoğlu imzalı habere göre, TC-YYA kuyruk numarası ile detaylarının medyaya yansıması üzerine SBK’ye ait uçağın rotası da tartışma konusu oldu. Çünkü uçakların plakası anlamına gelen kuyruk numaraları ile her uçağın rotasını geçmişe dönük olarak bulmak mümkün. Gazeteci Seher Sultan, kuyruk numarasını takip ederek Korkmaz’ın son bir yılda uçtuğu güzergâhları ortaya çıkardı. Korkmaz’ın içinde yer alıp almadığı belli değil ancak Türkiye, Venezuela arasında tam 40 sefer yapıldığı kayıtlarda görünüyor.

Venezuela, Sedat Peker’in Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı, "uyuşturucu güzergâhını düzenlemek için ziyaret etti" iddiasını ileri sürdüğü ülkeydi.

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, firari Sezgin Baran Korkmaz’a ait TC-YYA kanat kod numaralı uçağı Adalet ve İçişleri eski Bakanı ve AKP Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın babası Mehmet Ağar’ın da kullandığını söylemişti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu uçağı kullandığı tartışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı, seçim zamanı siyasi etik gereği uçak kiralandığını açıklamış, yalnızca Söğüt Havacılık A.Ş. ile muhatap olunduğunu söylemişti. Ayrıca, uçak masrafının Soylu tarafından karşılandığı ve şirketine faturalandırıldığı belirtilmişti.