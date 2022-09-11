Ege'de taciz ateşi açılan gemi 'Mavi Marmara' çıktı

Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açıldığı belirtilen Komoros bayraklı “Anatolian” isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen “Mavi Marmara” gemisi olduğu ortaya çıktı. Gemiye Yunanistan sahil güvenlik birimlerince taciz ateşi açıldığı belirtilmişti.

İHH tarafından Gazze’ye "insani yardım" götürmek için yola çıkan "Mavi Marmara" gemisi, 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail tarafından saldırıya uğramış, saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Gemi aynı yıl Türk bandırasından çıkarılarak Komor Adaları bandırasına geçmişti.

Olaydan yaklaşık 6 yıl sonra İsrail, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödeyeceğini söylemişti.

Erdoğan'ın "One minute" şovuna da konu olan Mavi Marmara saldırısıyla ilgili açılan dava İsrail'le yapılan anlaşma sonucu düşürülmüştü. Saldırı sonrası "izni ben verdim" diyen Erdoğan, anlaşma sonrası İHH'ya tepki gösterirken, "Benden mi izin aldılar?" diye sormuştu.

Eski adı Mavi Marmara olan “Anatolian”, üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık artırma sonucu bir şirkete satılmış, yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı.