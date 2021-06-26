Ege'de kısa süreli fırtına: Evlerin çatıları uçtu, vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de saat 16.00 sularında kuzey ilçelerinde denizde başlayan fırtına, Kemalpaşa, ve Foça başta olmak üzere pek çok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Aniden çıkan fırtına nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı. Bergama ilçesinde fırtınayla birlikte dolu yağışı da etkili oldu.

Ulaşımda aksamalara neden olan fırtına nedeniyle seyir halindeki çok sayıda araç, yol kenarında durakladı. Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 16:15 itibariyle araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süre ile iptal edildi.

Fırtınaya denizde yakalanan çok sayıda teknenin zorlukla karaya çıktığı belirtildi.

Kemalpaşa'da çok sayıda ev ve işyerinin çatısı uçtu, elektrik trafoları patladı. Bazı bölgelere elektrik verilemedi. Kemalpaşa Devlet Hastanesi çalışanları fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Kuyucak Camisi'nin minaresi yıkılırken, Ravza Camisi'nin minaresinin de üst bölümü koptu.

Fırtınaya kent genelindeki semt pazarlarında yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyelerin ve tezgahların hasar gördüğü fırtına nedeniyle Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül Mahallesi pazar yerinde bir kadın, başına çadır direği çarpması sonucu hafif yaralandı. Pazar yeri yanındaki otluk arazide elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA'nın haberine göre, Manisa'da da etkili olan fırtına nedeniyle Aydın'ın Germencik ilçesinde de telefon ve elektrik direklerinin kırıldı. Bazı mahallelerde elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı, bir kişi de yaralandı. Bazı evlerin camları patladı. Beton elektirk direkleri ve ağaçlar söküldü.