Ege'de gerginlik artarken, Samos'ta 'barış için' resimler çizildi

Ege’de son dönemde gerginlik yükselirken, geçtiğimiz haftasonuYunanistan’ın Samos Adası’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

"Modern Dönem" yayınları ve Samos Barış Komitesi'nin tertipledikleri etkinlikte; Doğu Samos Belediyesi Belediye Meclisi salonunda Yunan ressam ve yazar Takis Varelas ve Türk ressam İrfan Ertel’in “Metal ve Maden İşçileri Resim Sergisi” açılış toplantısı yapıldı.

Resim sergisinde Takis Varelas’ın 1956 Ağustos ayında Belçika’da 256 madencinin ölümünden etkilenerek yaptığı resimler ile ressam İrfan Ertel’in 2014 yılında Türkiye’de Soma’daki madende 301 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan katliama duyduğu üzüntü ve öfke ile yaptığı resimlerin baskıları yer aldı.

Pazar günüyse önce yazar Eris Ritsu’nun isimlendirdiği masaldan uyarlanan “Çocuk Sözü” görsel etkinliği yapıldı. Çocuklar Eris Ritsu’nun anlattığı masalı yoğun ilgiyle dinlediler.

Sonra her yaştan onlarca çocuğun katılımıyla resim yapma etkinliği gerçekleştirildi. Onca çocuğun SAMOS meydanında birlikte resim yapması aileler ve toplanan halkta heyecan ve coşku oluşturdu.

Çocukların yaptığı resimler hemen etkinlik sonrası meydana asılarak sergilendi. Bu etkinlikte çocuklarla birlikte Samos Barış Komitesi üyesi - seramik sanatçısı Timos Hatzilagos, ressam -yazar Takis Varelas ve ressam İrfan Ertel de resimler yaptılar.

Ressam yazar Takis Varelas ve ressam İrfan Ertel’in resim sergisi 24 Eylül 2022 tarihine kadar Doğu Samos Belediyesi Belediye Meclisi salonunda gezilebilecek.