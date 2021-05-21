Ege'de fırtına: Ayvalık'ta tekneler battı

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle sahildeki balıkçı, gezi ve dalış tekneleri zarar gördü, ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektirik direklerin yerlerinden söküldü. Belediye ekipleri hasar tespit ve onarım çalışmalarına başladı.

Ayvalık'ta çok sayıda tekne battı

Batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişi son anda kurtarıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir Dikili'de de etkili olan fırtınada tekneler zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji yetkilileri Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde sağanak uyarısı yaptı.