Ege ve Marmara'da yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl hariç) ile Kırklareli, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Denizli, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege’de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Rüzgarın Marmara ve Ege’de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.