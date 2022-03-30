Ege Üniversitesi'nde yönetimsel değişiklik: 'Sağlık hizmetleri çökmek üzere'

Genel Sağlık İş İzmir Şubesi'nden Ege Üniversitesi'yle ilgili yapılan açıklamada senato kararıyla yönetimsel değişikliğe gidilecek olmasına dikkat çekildi.
İdari baskılara işaret edilen Genel Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Derya Pekel imzalı açıklamada, "2007 yılında başlayan ve hastayı, müşteriye dönüştürmeye odaklanan 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına getirilmiştir. Sağlık, bireyin en önemli yaşamsal hakkıdır. Halka, ücretsiz, eşit ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti sunmak, sosyal devlet olmanın bir gereğidir" denildi.
"Sağlık hizmeti sunumunda birincil amaç, halkı önce hastalıktan korumaktır. 'Şehir Hastaneleri' uğruna 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri de 'dönüşüm' adı altında yürütülen 'yıkım programından' payını almaya başlamıştır" diyen Pekel'in açıklaması şöyle: