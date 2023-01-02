Ege Üniversitesi rektörüne yönelik soruşturmanın önü açıldı

Ege Üniversitesi giriş noktasına, ‘okula giremez’ ibaresiyle fotoğrafının izinsiz bir şekilde asıldığını iddia eden üniversitenin eski kantin işletmecilerinden olan D.K., Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve üniversite rektörlük yönetimi hakkında şikayette bulundu. Açılan dava, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde sonuçlandı. “Eksik inceleme ve araştırma yapıldığı” vurgulanan karar sonrası, davalı kişilere soruşturma yolu açıldı.

Eksik inceleme

Birgün'den Berkay Sağol'un haberin göre; davacı D.K., fotoğrafının izinsiz bir şekilde Ege Üniversitesi girişine asıldığını ileri sürerek, Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesi uyarınca özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edildiği ve kişisel verilerin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Prof. Budak ve üniversite rektörlük yönetimi hakkında ceza soruşturması yapılmasını talep ederek şikayette bulundu. Şikayet sonrasında, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı, 4 Mart 2021 tarihinde Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu üyesini soruşturma için görevlendirdi.

Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, denetleme kurulu üyesi tarafından hazırlanan inceleme raporunda “Eksik inceleme ve araştırma yapıldığı” belirtildi. Mahkeme kararında, iddialara ilişkin delil olarak bahsedilen ve olaya ilişkin kayıt altına alındığı ileri sürülen görüntü ve ses kaydı hususunda herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadığı, konu ile ilgili olarak davacının, Ege Üniversitesi Rektörlüğü güvenlik görevlilerinin ve gerekli görülecek diğer ilgililerin ifadelerine başvurulmadığı ifade edildi.

Kararda, şöyle devam edildi:

“Davacının anılan dilekçesinde ileri sürdüğü iddialara yönelik olarak, davalı idarece etkin bir inceleme ve araştırma yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma neticesinde müdahil Prof. Dr. Budak hakkında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına yönelik tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

İhale soruşturması için de soruşturma izni verilmişti

Ege Üniversitesi’nin açtığı kantin ihalesinde, Rektör Budak, Rektör Yardımcısı Mehmet Ersan ve ihale komisyonu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili soruşturma yürütülmesi talebiyle dava açılmıştı. Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde görülen davada da, “Etkin bir inceleme ve araştırmanın yapılmadığı” belirtilmiş ve kararın ardından davalı kişilerin soruşturulmasının önü açılmıştı.