Ege Üniversitesi öğrencilerinden çağrı: 'Yüz yüze eğitim için gerekli koşullar sağlanmalı'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının tamamının depremzedelere tahsis edileceğini ve üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıklamıştı.

Söz konusu karar tepkiyle karşılanırken, Ege Üniversitesi öğrencileri de konuya ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Ege Üniversitesi'nde faaliyet gösteren topluluklar tarafından yapılan açıklamada, "Yurtlar öğrencilere tekrar açılmalı depremzedeler mağdur edilmeyecek biçimde çeşitli tesislere yerleştirilmelidir" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Bu felaket sonucunda yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı, etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Eğitimin uzaktan yürütülmesine dair bu karar, hem depremzedelerin teknolojiye, internete erişimi olmaması hem de tüm öğrencilerin eğitimden alacağı verimi azaltacağı için hepimizi mağdur edecektir.



Ülke genelinde öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılması büyük bir mağduriyete yol açmaktadır. Halihazırda bu yurtlar öğrenciler için bile yeterli şartlarda olmayabilirken, depremzedelerin barınması için de uygun değildir. Ülkemizde kamuya ait olan onca tesis ve birçok otelin depremzede vatandaşlarımız için daha yararlı olacağı kanısındayız.



Ayrıca okulların yalnızca eğitim kurumları olmadığı, öğrencilerin sosyal dinamizm ve yardımlaşma ile mental sağlıklarını da koruyabilecekleri yerler olduğu konusunda hemfikiriz.

Ege Üniversitesi öğrencileri olarak taleplerimiz:



Yurtlar öğrencilere tekrar açılmalı depremzedeler mağdur edilmeyecek biçimde çeşitli tesislere yerleştirilmelidir. Depremzede öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime geçişi için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Sürecin pekiştirilmesi için dersler çevrimiçi kayıtlarla sisteme yüklenmelidir.



Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları olarak alacağımız meslek eğitimlerinin kritik olduğunu hatırlatır, tüm bunların ışığında bahar döneminde eğitim ve öğretime uzaktan devam edilmesi kararının tekrar gözden geçirilmesini talep ederiz."

Söz konusu açıklamada imzası bulunan topluluklar şöyle:

Felsefe Topluluğu, Çocuk Eğitimi Topluluğu, Mağaracılık Topluluğu, Sanat Tarihi Topluluğu, Savunma Sanatları Topluluğu, Vegan Topluluğu, Kadın Çalışmaları Topluluğu, Yaratıcı Drama ve Doğaçlama Topluluğu, Toplum Gönüllüleri, Sinema Topluluğu, Lavender LGBTİQ+ Topluluğu.