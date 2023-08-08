Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri geri dönük alacakları için iş bıraktı

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan Türk-İş'e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şubesi üyeleri, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarının ödenmesi için bugün yarım gün iş bırakma eylemi yaptı.

Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelen işçiler, toplu iş sözleşmesinden doğan alacakları için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eylemde, "İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için birleşin" yazılı pankart açılırken, “Emekçiler burada yönetim nerede”, “İşçiyiz haklıyız söke söke alırız”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

'Geriye dönük 8 aylık ödemelerimizi bekliyoruz'

Eylemle ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sağlık-İş İzmir Şube Mali Sekreteri ve İşyeri Temsilcisi Nazım Özkan, toplu iş sözleşmesinin 2 ay 8 gün önce imzalandığını belirterek, "Geriye dönük 8 aylık ödemelerimizi bekliyoruz" dedi.

Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmiş dönemde arkadaşlarımız burada şu anda aldığı ücretin yarısına çalışmıştı. Yarısı toplu sözleşmeden dolayı kumbarada sürekli birikmiş bir hali var fakat kurum iki ay 8 gündür, toplu sözleşmeden bu yana ödemesi gereken parayı ödememekte inatlaşıyor mu, yoksa bizi yok mu sayıyor, görmezden mi geliyor anlayamıyoruz. Emek sarf ettik, karşılığını istiyoruz. Biz hak etmediğimiz hiçbir şeyi istemiyoruz. Bu para yatana kadar eylem kararlığımız devam edecek. Paramız tek seferde yatana kadar eylemlerimiz son bulmayacak."

Bir başka sağlıkçı Niyazi Alper ise "Geri dönüklerimizin yatırıldığı haberi geldi ama rektör ve dekanlık tarafından işçilere o para aktarılmadı bizde o yüzden burada mücadele başlattık" diye konuştu.

Yaklaşık 1800 işçinin alacağı var

soL'un edindiği bilgiye göre; Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 1800 işçinin geriye dönük alacağı bulunuyor.

Başka hastanelerde çalışmakta olan benzer durumdaki işçilerin ödemelerini aldıklarını aktaran işçiler, kendi alacaklarının yatırılmadığını anlatıyor.

Talepler karşılanmazsa greve çıkılabilir

Bugün başhekimlik önünde yarım gün iş bırakan işçilerin yarın aynı yerde bu sefer tam gün iş bırakacağı belirtildi.

İki günlük eylemlerin ardından taleplerin karşılanmaması durumunda işçilerin greve çıkmayı planladıkları öğrenildi.