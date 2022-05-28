Ege Denizi'nde Navtex yayını

Yunanistan basınında yer alan iddiaya göre Türkiye, hidrografik araştırmalar için Ege Denizi'nde bir Navtex yayınlandı.

Türkiye Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan Navtex'in 1 Haziran'a kadar geçerli olduğu ve İskiri, Bozbaba ve Midilli adaları arasında geçerli olduğu söylendi.

Kathimerini gazetesi, söz konusu gelişmeye dair, "Bu alanda bu tür bildirimleri yayınlama hakkı Yunanistan'a aittir ve bu, kıta sahanlığını ilgilendirmeyen bir hidrografik araştırma olduğundan, Türkiye'nin Yunanistan'ın kararlılığını test etmeye yönelik bir başka girişimi olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Yunanistan'ın müttefiklerine çağrıda bulundu ve "Ege'nin ötesindeki aşırı söylemlere kapılmıyoruz. Cevap vereceğimiz yolu ve zamanı biz seçiyoruz. Türkiye'nin saldırganlığının ülkemizle sınırlı olmadığı aşikar” diye konuştu.