AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkezi olarak Yunanistan'a bağlı Dodecanese olarak açıklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Bahadır Batur
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkezi olarak Yunanistan'a bağlı Dodecanese olarak açıklandı.