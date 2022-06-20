Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Depremin merkezi olarak Yunanistan'a bağlı Dodecanese olarak açıklandı.