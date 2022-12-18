Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı. Saat 08:01'de meydana gelen deremin derinliği 11.42 kilometre olarak ölçüldü.
soL - Antalya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı. Saat 08:01'de meydana gelen deremin derinliği 11.42 kilometre olarak ölçüldü.