Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı. Saat 08:01'de meydana gelen deremin derinliği 11.42 kilometre olarak ölçüldü.