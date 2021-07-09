'Ege Denizi sosyalizmde yalnızca göl olacak': 30'uncu Anti Emperyalist Kamp bugün başlıyor

Yunanistan Komünist Gençliği'nin 1991 yılından beri düzenlediği kamp bu yıl Türkiye Komünist Gençliği'nin katılımıyla gerçekleşecek. Midilli Adası'nda bugün ilk etkinlikler yapılacakken yarın da TKG ve KNE, yüzlerce gence hitaben ortak bir toplantı düzenleyecek. Genç işçilik, üniversite ve lise öğrencileri, emperyalizm başlıklarında yapılacak toplantı iki ülkede gençlerin ortak sorunlarını ortaya koymayı ve birlikte mücadeleyi hedefliyor.

Hazırlıkları aylardır süren kampı Türkiye Komünist Gençliği Uluslararası İlişkiler Komitesi üyeleriyle konuştuk.

Kampa ilişkin biraz bilgi verebilir misiniz, önemi ve anlamı nedir Yunanistan'daki mücadele açısından?

Şunu söyleyerek başlamalıyız: Anti emperyalist mücadele Yunanistan'da ve Türkiye'de çok fazla ortak anlam taşıyor. İki ülkenin de NATO'ya girişlerinden itibaren edindikleri işlev, bu coğrafyada aldıkları konum hatta bunun iç siyasete yansımaları… Bu denli benzerliğin elbette yapısal ve tarihsel kaynakları var, söz gelimi iki ülkede de iktidar partilerinin kaçınılmaz biçimde Amerikancı olmaları gerekliliği, buna ek olarak muhalefetin "Hayır biz daha iyi NATO'culuk yaparız" yarışı birbiriyle neredeyse aynı. Bu açıdan kamp, başlangıç tarihi sebebiyle dahi özel bir anlam taşıyor. Her yıl binlerce genç, bizimle aynı mücadele başlıklarında bir araya geliyor ve bir irade beyanını ortaya koyuyor.

Peki bu kampı özel yapan şey ne, TKG'nin katılımı neden önemli?

Sermaye sınıfının ve iktidarların halklar arasındaki nefreti körüklemeyi denediği bir dönemdeyiz. Bu yüzden Ege’nin iki yakasındaki sosyalist mücadeleyi kampta bir araya getirmek için birçok zorluğu aşmak zorunda kaldık. İki tarafın da gelecekleri ve sosyalizm için birlikte mücadele ettiklerini göstermek adına TKG’nin bu 30. Anti emperyalist kampa katılımı ayrıca bir önem taşıyor. Çünkü biliyoruz ki; kampın sloganında da belirttiğimiz gibi Türkiye’de ve Yunanistan’da aynı düşmanla mücadele ediyoruz. Düşmanın kendisi ise NATO, hükümetler ve kapitalizmdir. NATO, ABD ve müttefikleri onlarca yıldır bölgemizde kanlı planlar yürütmeye devam ediyor. Her iki ülkenin hükümetleri de dönem dönem milliyetçiliği araç olarak kullanıp insanın insanı sömürdüğü bir düzenin savunuculuğunu yapıyorlar. Sayısız örnek verebiliriz, örneğin Suriyeli milyonlarca mülteci bu iki ülke arasında yalnızca bir pazarlık unsuru. Kıyının bir yakasında insan kaçakçılığı mafyalarca sektöre dönüştürülmüş, diğer yakasında sınıra ulaşan mülteciler denize geri itiliyor. Buna karşı yan yana mücadele etmekten başka çaremiz yok. Hükümetlerin halklar arası düşmanlığı arttıran sözler sarf ettiği bu dönemi ancak halkların örgütlülüğü bitirebilir. Bir yanıyla şunu da söyleyebiliriz, nasıl AKP'nin herhangi bir söylemi gençliği ikna etmekten uzaksa aynı durum Yunanistan için geçerli, bu açıdan "kışkırtmaların" değil ortaklığın, birlikteliğin ve dayanışmanın egemen olabileceği bir dönemden geçiyoruz.

Kampa dair de şunu söyleyebiliriz: Zengin bir siyasi-kültürel içerikle ortaklaştırdığımız çeşitli konularda tartışma ortamları yaratıp fikir alışverişi yapacağız, bölgedeki tehlikeli emperyalist planlara karşı her halkın mücadelesinin yoğunlaşması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Kapitalizmin yıkılması, sosyalist bir toplumun inşa edilmesi örgütlü bir halkla ve halkların dayanışmasıyla mümkündür demek için bir araya geliyoruz. Konserler, siyasi ve kültürel toplantılar, ortak programlar planlandı. Bu iki halkın geçmişten gelen muhteşem bir zenginliği var, bunun hatırlanması için elimizden geleni yapacağız.

Son olarak ne eklemek istersiniz?

Emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltiyoruz. Coğrafyamızda NATO saldırganlığına, hükümetlerin milliyetçi savaş tehditlerine, kapitalist sömürüye birlikte cevap vereceğiz. Aynı düşmanla savaşıyoruz demek için KNE’nin 30. Anti-Emperyalist kampında olacağız.

Ve son bir not olarak eklemek istiyoruz:

Seslendiğinizde karşı taraftan duyulacak bir mesafeyi kat etmek için aylardır çeşitli bürokratik engellerle uğraşmak zorunda kaldık ve tekrar emin olduk: Ege Denizi'ni sosyalizmde iki kıyı arasındaki bir göle dönüştüreceğiz.