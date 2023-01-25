Ege Denizi için ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, Kuzey Ege’nin kuzeyi ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına olarak esmesinin tahmin edildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre fırtınanın, 27 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.