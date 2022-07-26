EFT Tekstil'de işçiler mücadeleye devam ediyor: 'Ölmek var dönmek yok'

ETF Tekstil 'de işten çıkarılan işçilere patron kağıt imzalatmaya çalışırken, işçiler kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor.

Patronların Ensesindeyiz

Geçtiğimiz günlerde fabrikanın kapanacağı açıklanan ETF Tekstil fabrikasında işçilerin mücadelesi sürüyor.

İşten çıkarılan işçilere patron kağıt imzalatmaya çalışıyor. İşçilerse direnişi sürdürüyor.

Eyleme devam eden işçiler kıdem tazminatlarını ve kalan tüm haklarını alacaklarını vurgularken, işçilerden biri "ölmek var dönmek yok" diyerek fabrikanın çatısına çıktı.

Eylemde yer alan bir işçi, "Birileri artık duysun bizi, biz hakkımızı istiyoruz! Bizim kazandığımızı paraya üç kuruş diyerek patronumuz bizimle dalga geçiyor. İlla birileri sesimizi duysun diye bir can kaybı mı yaşanması gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

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ETF Tekstil’de işçilerin direnişi sürüyor