EFT Tekstil'de işçiler mücadeleye devam ediyor: 'Ölmek var dönmek yok'

Geçtiğimiz günlerde fabrikanın kapanacağı açıklanan ETF Tekstil fabrikasında işçilerin mücadelesi sürüyor.

İşten çıkarılan işçilere patron kağıt imzalatmaya çalışıyor. İşçilerse direnişi sürdürüyor.

🚩 #ETFTekstil 'de işçiler kararlılıkla eyleme devam ediyor.

İşten çıkarılan işçilere patron kağıt imzalatmaya çalışıyor.

İşçiler direnişi sürdürüyor. 👇 pic.twitter.com/TVOziWXArs — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 26, 2022

Eyleme devam eden işçiler kıdem tazminatlarını ve kalan tüm haklarını alacaklarını vurgularken, işçilerden biri "ölmek var dönmek yok" diyerek fabrikanın çatısına çıktı.

Eylemde yer alan bir işçi, "Birileri artık duysun bizi, biz hakkımızı istiyoruz! Bizim kazandığımızı paraya üç kuruş diyerek patronumuz bizimle dalga geçiyor. İlla birileri sesimizi duysun diye bir can kaybı mı yaşanması gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

📢 #ETFtekstil işçileri anlatıyor: "Birileri artık duysun bizi, biz hakkımızı istiyoruz!



🔴Bizim kazandığımızı paraya üç kuruş diyerek patronumuz bizimle dalga geçiyor.



İlla birileri sesimizi duysun diye bir can kaybı mı yaşanması gerekiyor?" pic.twitter.com/ZXHRyrI5FY — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 26, 2022

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