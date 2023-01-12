Efsanevi gitarist ve caz füzyonun öncülerinden Jeff Beck yaşamını yitirdi

Yardbirds grubuyla ün kazanan ve Jeff Beck Group'a liderlik eden ünlü gitarist Jeff Beck, yaşamını yitirdi. Haber, menejeri tarafından duyuruldu.

78 yaşındaki Beck caz füzyonun öncüleri arasında geliyordu.

Menejeri, Beck'in Salı günü "bakteriyel menenjitten dolayı" yaşamını yitirdiğini açıklarken "Ailesi, yas tutarken mahremiyet istiyor" diye ekledi.

Çoğu zaman tüm zamanların en büyük gitaristlerinden biri olarak anılan ve parmakları 7 milyon sterline sigortalanmış olan Beck, kariyeri boyunca jazz-rock'a öncülük etti. Alanında distorsiyon efektlerini denemesi ve psych rock ile heavy metal gibi daha ağır biçimlerin önünü açmasıyla bilinen Beck, sekiz kez Grammy kazanandı. Beck ayrıca İngiliz müziğine olağanüstü katkılarından dolayı Ivor Novello alırken hem solo sanatçı hem de Yardbirds üyesi olarak Rock and Roll Onur Listesi'ne de alındı.

Geoffrey "Jeff" Beck, 1944'te Londra'nın güneyindeki Wallington'da doğdu. Çocukken bir kilise korosunda şarkı söyledi ve gençken gitar çalmaya başladı.

Londra'da kısa bir süre sanat okuluna gittikten sonra Beck, Screaming Lord Sutch'da çalmaya başladı.

Eric Clapton Yardbirds'ten ayrıldıktan sonra Jimmy Page yerine Beck'i tavsiye edince Beck burada gitaristliğe başladı. O tarihte hali hazırda ün kazanmış olan Yardbirds, Beck'in başlamasını takiben 1966 albümü Yardbirds ve 3 numaralı single Shapes of Things dahil olmak üzere, en büyük hitlerine imza attı.

Beck, Yardbirds'te sadece 20 ay çaldı ve 1966'da ABD turu sırasında ortaya çıkan gerilimler nedeniyle gruptan ayrıldı.

1968'de Beck, heavy metalin prototipik bir versiyonunu oluşturmak için blues ve hard rock'tan yararlanan ilk solo albümü Truth'u çıkardı. Bir yıl sonra Jeff Beck Group ile Beck-Ola adlı bir albüm çıkardı. Ancak bir araba kazasında kafa travması geçirdikten müzik kariyeri aksadı.

1970 yılında, iyileştikten sonra Beck, Jeff Beck Group'un tekrar kurdu ve iki plak çıkardı.