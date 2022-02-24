Efes'ten Ukrayna kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu sonrası bölgede faaliyet gösteren Türk şirketlerden açıklamalar geliyor.

Anadolu Efes’ten Bloomberg’e yapılan yazılı açıklamada şirketin bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarındaki üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna’da Chernihiv, Kharkiv ve Mykolaiv kentlerinde üç fabrikamız ve yaklaşık 3 bin çalışanımız bulunuyor. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu konuda mümkün olan tüm önlemleri aldık” ifadeleri kullanıldı.