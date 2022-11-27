Edirne'de yağ fabrikasında yangın

Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi

Edirne'nin Havsa ilçesi kara yolu üzerindeki sıvı yağ üreten fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. (AA)

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