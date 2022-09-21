Edirne’de toplu ulaşım aracı otomobile çarptı: 2 yaralı

Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Ergin E. idaresindeki 22 M 0211 plakalı ETUS aracı, Bülent B. yönetimindeki 10 AFB 034 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolcuyla dolu midibüste bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Midibüste bulanan 2 yolcu ise yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 yolcu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri sürücülerin ifadesini başvurmak üzere karakola götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)