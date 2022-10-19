Edirne'de simide yüzde 75 zam talebine ret

Edirne’de 4 liradan satılan kara fırın simidinin yüzde 75 zam yapılarak 7 lira olması talebi, Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (EDESOB) Yönetim Kurulu’nda reddedildi.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, Edirne’nin Süloğlu ve Uzunköprü ilçesi esnafından 4 liradan satılan simidin 7 lira olması yönündeki talep geldiğini dün açıkladı. Bugün yapılan EDESOB yönetim kurulu toplantısında 4 liradan satılan simidin 7 lira olması yönündeki talep reddedildi. Cingöz, dün yaptığı açıklamada, "Şu an 7 lira simit fiyatı demek bana göre yani gülmekten kendimi alamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil" tepkisini göstermişti. (ANKA)