Edirne'de ranta karşı insan zinciri: 'Söğütlük doğal kalsın'

Edirne’de, halk arasında ‘Söğütlük’ olarak bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı’na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılması planlanan millet bahçesi projesine karşı, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla insan zinciri oluşturuldu.

Edirne Kent Konseyi tarafından kurulan “Söğütlük Doğal Kalsın Platformu” tarafından bugün İzzet Arseven Kent Ormanı’nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması için toplananlar, Lozan Caddesi’nde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

Vatandaşlar, daha sonra ormandaki ağaçların etrafında da zincir oluşturup halay çekti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burada iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. ‘Edirne’de insanların rahat edeceği, konfor bulabileceği yeni düzenlemeler yapılmasın’, kimse demiyor. Denilen başka bir şey. Denilen, ‘Söğütlük’ün içerinde betondan, asfalttan, farklı malzemelerden bir şeyler yapılmasın’. ‘Söğütlük’ün doğallığı bozulmasın’ diyorlar. Diğer taraftan ortada bir proje var. Yapılan bir ihale var. O projeden ne Edirne Belediyesi’ne sunulmuş proje var ne de kentliyle paylaşılmış bir proje var. Bu anlamda, Ziya Hoca ifadesinde söyledi, biz burada tabelalara takılmıyoruz. Önemli olan Söğütlük’ün doğallığının korunması."

'Söğütlüğümüze dokunmasınlar'

İzzet Arseven’in ablası Ertan Arseven Yaz ise kardeşinin Söğütlük uğruna yaşamını yitirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Biz geldik, gidiyoruz ama Edirne’nin gençleri, çocukları bitmeyecek, devamlı yaşayacak. Mademki hükümetimiz Edirne’ye hizmet etmek istiyor, Edirne’de arazi çok. Oralarını alsınlar, fidanlar eksinler, güzelleştirsinler, burası böyle doğal kalsın. Amacına uygun kalsın. Oralarını canlandırsınlar, Edirne bir yer daha kazansın, onları o zaman hep birlikte alkışlayalım. Ama bizim Söğütlüğümüze dokunmasınlar. Çok rica ediyorum, canı gönülden istiyorum. Hasta halimle geldim. İnşallah emellerine ulaşamazlar. Bizim arzularımızı gerçekleştirirler. Başka bir yere istediklerini yapsınlar. Biz de gidelim, oralardan da faydalanalım. Gençlerimiz faydalansın.”

İzzet Arseven’in eşi Nursel Arseven de 27 yıl önce eşini Söğütlük uğruna kaybettiğini belirterek, “27 yıl sonra tekrar aynı konunun gündeme gelmesi beni inanılmaz üzdü. Biz buranın doğal kaldığını zannediyorduk ama bugün tekrar gündemde olması çok üzücü. İnşallah Edirneliler olarak buna fırsat vermeyeceğiz. Edirne bizim ve doğal kalacak. Eşim, bunu canıyla ödedi ve benim de hayatıma mal oldu. İstemiyorum” dedi.

'Rant uğruna Edirne'nin elindeki güzel doğanın alınması burada yaşayanlara haksızlık'

Eski Devlet Bakanı Önay Alpago da Söğütlük’ün doğal kalması için Edirne’ye geldiğini kaydederek, “Ülkeler, kentleriyle güzelleşir. Kentler, tarihi ve doğal eserleriyle ve insan yapısıyla güzelleşir. Edirne’nin, o tarihi zenginliğinin yanında başta Söğütlük olmak üzere çok güzel doğal mekanları var. İnsanların içinde mutlu olabileceği, ağaçların özgürce büyüyebileceği, hayvanlarının hayata devam edeceği mekanlar ve havalar bulduğu yerlerdir. Şimdi bir rant uğruna Edirne’nin elindeki güzel doğanın alınması, burada yaşayan insanlara haksızlık ve saygısızlıktır” diye konuştu.

CHP'li Gaytancıoğlu: Millet bahçesine karşı değiliz, kurak bir yere yapsınlar

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, başka bir alana millet bahçesi yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu orman, mesire, piknik alanını hangi akıl, zihniyet, kentin nefes aldığı yeri millet bahçesi yapmak ister. Duyunca ben çok şaşırdım. Atatürk’ün orman çiftliği yaptığı yerle burası arasından hiçbir fark yok. Ama Atatürk’ün orman çiftliği yaptığı yer, çorak bir araziydi, kurak bir araziydi, ‘ağaç bile, ürün bile yetişmez’ denmişti. Ama Atatürk, orasını milletin bahçesi yaptı. Çünkü bir devrimciydi. Biz de millet bahçesine karşı değiliz. Gitsinler, kurak bir yere, ağacın yetişmediği, bitkinin doğru düzgün yetişmediği bir yeri millet bahçesi yapsınlar. Oraya da 246 milyonu harcayabilirler. Ona ‘tamam’ diyebiliriz. Ama burada nereye para harcayacaklar.” CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da “240 milyon lira harcanıp sadece isim değişecek burada. Yeniden doğal bir yapı olmayacak. Eğer böyle bir para harcanacaksa inanın ki Edirne’de o kadar yapılacak çok iş var ki. Ben, burası doğal haliyle kalsın, bu parayı başka yerlere harcasınlar, sadece bunu söylüyorum” dedi.

'Tescilli ağaçların olduğu bölgede asla ve kat’a millet bahçesi kurulamaz'

Söğütlük Doğal Kalsın Platformu adına açıklama yapan Ziya Gökerküçük, millet bahçeleri mevzuatına değinerek şöyle konuştu:

“Belediyenin düzenleme projelerine izin vermeyen yetkililer, Söğütlük içinde yürüyüş yolları yapılması konusunda bir AB projesine izin verdiler. Ve gördük ki direk kirliliği yaratıldı. Ve sonunda yine valilik tarafından yıktırıldı. Değerli Edirneliler, kentimizde yeşil alanların olmasını en çok isteyen bizleriz, bu alanı dolduranlardır. Yıllarca kentin her mahallesinde ulaşılabilir, kullanılabilir yeşil alanlar olsun diye bas bas bağırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Adı önemli değil, ister ‘yeşil alan’ olsun ister ‘park’ deyin ister ‘millet bahçesi’ deyin. Millet bahçeleri mevzuatı ne diyor biliyor musunuz? Mevzuat diyor ki ‘Betonların yığıldığı bölgelerde yaşam alanları, sosyalleşme sahaları için millet bahçeleri oluşturulur’. Ama Söğütlük ormanı gibi tescilli ağaçların olduğu bölgede asla ve kat’a millet bahçesi kurulamaz.” (ANKA)

