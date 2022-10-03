Edirne'de 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı açılan dava kazanıldı

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Meriç Nehri’nde faaliyet gösteren beton santralinin "kapasite artışı ve 4 adet beton santrali" yapımı projesi için verilen "ÇED gerekli değildir" kararına karşı açtığı davayı kazandı.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren, "Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği ve çevre dostlarımızın desteğiyle bu çevre talanına alenen kapı açacak olan ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı açtığımız davayı kazanmış bulunuyoruz. 2005 yılında sadece kum çıkarma ve yatak temizliği yapmak üzere verilen geçici inşaat ruhsatı, 2012’de el değiştirerek kum çakıl çıkarma kapasitesinin çok üstünde, beton üretimine, kimyasal kullanımına, çok katlı bina yapımına kadar sınırsızca genişlemişti" dedi.

Ayten Eren, "Kamu yararına çalışması gereken kurumların, Meriç nehrini ‘temizlemek’ adına kum çıkarma kisvesiyle özel şirketlere terk etmesi kabul edilemez. Taşkınları önlemek amaçlı nehir temizliği bilimsel kriterlerle DSİ tarafından yapılmalıdır. Bu dava sonucu bugün söğütlük kent ormanında yaşanılan sürece de örnek oluşturacaktır" açıklamasında bulundu.

Eren, Söğütlük Kent Ormanı’ndaki yapılaşma ve doğa talanını önlemek adına mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi. (ANKA)