Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde boş arazide ölü kedileri gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, arazide inceleme yaptı.
Kedilerin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)
soL - Diyarbakır
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Edirne'de boş arazide 15 ölü kedi bulundu
Edirne'de 15 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Merkezi
Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde boş arazide ölü kedileri gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, arazide inceleme yaptı.
Kedilerin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)