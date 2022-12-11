Edirne'de 3 balıkçı avda kullandıkları dinamitin patlaması sonucu yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 amatör balıkçı, balık avı sırasında kullandıkları iddia edilen dinamitin patlaması sonucu yaralandı.

İddiaya göre, İbrice Limanı'ndaki kayalıklarda E.K. (44), Ö.G. (40) ve K.K. (47), yasak olduğu halde dinamitle balık avlamak istedi. E.K'nin atmaya çalıştığı dinamit elinde patladı.

Çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan üç balıkçıyı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)